Mi a(z) ECL (ECL)

Euclid Finance is a comprehensive solution that simplifies the restaking process, offers an omnichain liquid asset (elETH) representing restaked positions, and establishes a trustless and permissionless operator network inspired by Rocket Pool. Euclid aims to enhance the accessibility, security, and decentralization of EigenLayer while fostering a robust DeFi ecosystem. Euclid finance is a genesis member protocol of NGAD, which rapidly leverage DeFi composability and construct the elETH eco.

