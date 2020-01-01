Echelon Prime (PRIME) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Echelon Prime (PRIME) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Echelon Prime (PRIME) tokennel kapcsolatos információk PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game. Hivatalos webhely: https://echelon.io/ Fehér könyv: https://docs.echelon.io/echelon-prime-foundation/ Vásárolj most PRIME tokent!

Echelon Prime (PRIME) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Echelon Prime (PRIME) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 103.67M $ 103.67M $ 103.67M Teljes tokenszám: $ 111.11M $ 111.11M $ 111.11M Keringésben lévő tokenszám: $ 54.23M $ 54.23M $ 54.23M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 212.40M $ 212.40M $ 212.40M Minden idők csúcspontja: $ 28.0 $ 28.0 $ 28.0 Minden idők mélypontja: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Jelenlegi ár: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 További tudnivalók a(z) Echelon Prime (PRIME) áráról

Echelon Prime (PRIME) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Echelon Prime (PRIME) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PRIME tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PRIME token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PRIME tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PRIME token élő árfolyamát!

PRIME árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PRIME kapcsán? PRIME-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PRIME tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

