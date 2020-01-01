ebUSD Stablecoin (EBUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ebUSD Stablecoin (EBUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ebUSD Stablecoin (EBUSD) tokennel kapcsolatos információk Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners. Hivatalos webhely: https://ebisu.money/ Vásárolj most EBUSD tokent!

ebUSD Stablecoin (EBUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ebUSD Stablecoin (EBUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 760.28K $ 760.28K $ 760.28K Teljes tokenszám: $ 767.64K $ 767.64K $ 767.64K Keringésben lévő tokenszám: $ 767.64K $ 767.64K $ 767.64K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 760.28K $ 760.28K $ 760.28K Minden idők csúcspontja: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Minden idők mélypontja: $ 0.954662 $ 0.954662 $ 0.954662 Jelenlegi ár: $ 0.990411 $ 0.990411 $ 0.990411 További tudnivalók a(z) ebUSD Stablecoin (EBUSD) áráról

ebUSD Stablecoin (EBUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ebUSD Stablecoin (EBUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EBUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EBUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EBUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EBUSD token élő árfolyamát!

EBUSD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EBUSD kapcsán? EBUSD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EBUSD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

