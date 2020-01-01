ebUSD Stablecoin (EBUSD) tokenomikai adatai
Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains.
Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners.
ebUSD Stablecoin (EBUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) ebUSD Stablecoin (EBUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó EBUSD tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező EBUSD token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) EBUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EBUSD token élő árfolyamát!
