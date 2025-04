Mi a(z) eBlockStock (EBSO)

Blockben is building a bridge between the traditional financial world and the crypto space.The BlockBen ecosystem technical advantage is lying in its blockchain technology, which is a hybrid next generation blockchain called Natrix. eBSO is the unique platform token of the BlockBen ecosystem. eBSO receives a percentage after every transaction happening in the BlockBen ecosystem which is credited in gold into the eBSO gold pool. eBSO has unlimited growth potential through its continuously growing gold pool.

