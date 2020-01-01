EBERT (EBERT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EBERT (EBERT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EBERT (EBERT) tokennel kapcsolatos információk EBERT: The Enigmatic Being of Base Chain EBERT is a groundbreaking project redefining the boundaries of creativity in the crypto space. Positioned as a trailblazer on the Base Chain, EBERT is more than just a crypto initiative—it's a movement designed to empower artists, creators, and innovators in the decentralized ecosystem. Built on the robust infrastructure of Base Chain, EBERT merges blockchain technology with artistic expression, providing a seamless platform for creatives to showcase, monetize, and innovate. By leveraging smart contracts, EBERT ensures trustless interactions and transparency, making it a safe and efficient space for collaboration and growth. At its core, EBERT embodies the spirit of evolution and resilience, blazing a path that reimagines how creativity and blockchain intersect. The project introduces unique mechanisms for decentralized funding, NFT creation, and community-driven projects, enabling creators to break free from traditional limitations. EBERT’s ecosystem is a hub for collaboration, where like-minded individuals can connect, share ideas, and collectively shape the future of decentralized creativity. Its user-friendly interface and innovative tools lower the entry barriers for creators, making the crypto space accessible to all, regardless of technical expertise. With EBERT, the Base Chain transforms into more than a blockchain—it becomes a canvas for ideas, a stage for performances, and a launchpad for the next generation of creative pioneers. Join EBERT and be part of the enigmatic journey shaping the future of crypto creativity. Hivatalos webhely: https://whoisebert.xyz/ Fehér könyv: https://white-glad-hare-157.mypinata.cloud/ipfs/QmNxm2GBqL21CS5fPLCxEZWVXmtM12YuakBdJ7Zva4GxE4 Vásárolj most EBERT tokent!

EBERT (EBERT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EBERT (EBERT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 218.43K $ 218.43K $ 218.43K Teljes tokenszám: $ 444.44M $ 444.44M $ 444.44M Keringésben lévő tokenszám: $ 444.44M $ 444.44M $ 444.44M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 218.43K $ 218.43K $ 218.43K Minden idők csúcspontja: $ 0.00144415 $ 0.00144415 $ 0.00144415 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00049146 $ 0.00049146 $ 0.00049146 További tudnivalók a(z) EBERT (EBERT) áráról

EBERT (EBERT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EBERT (EBERT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EBERT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EBERT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EBERT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EBERT token élő árfolyamát!

