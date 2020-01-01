Eat Trade Fart (ETF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Eat Trade Fart (ETF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Eat Trade Fart (ETF) tokennel kapcsolatos információk The $ETF Eat Trade Fart community aims to unite crypto traders through the humorous yet relatable actions they all engage in—eating, trading, and farting. This movement on the Solana blockchain encourages traders to embrace these quirky moments, creating a fun and supportive environment. By coming together under the banner of Eat Trade Fart, the community fosters growth and a shared sense of connection within the crypto world. Hivatalos webhely: http://www.eattradefart.com Vásárolj most ETF tokent!

Eat Trade Fart (ETF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Eat Trade Fart (ETF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 77.90K $ 77.90K $ 77.90K Teljes tokenszám: $ 998.54M $ 998.54M $ 998.54M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.54M $ 998.54M $ 998.54M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 77.90K $ 77.90K $ 77.90K Minden idők csúcspontja: $ 0.00047913 $ 0.00047913 $ 0.00047913 Minden idők mélypontja: $ 0.00002657 $ 0.00002657 $ 0.00002657 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Eat Trade Fart (ETF) áráról

Eat Trade Fart (ETF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Eat Trade Fart (ETF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ETF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ETF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ETF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ETF token élő árfolyamát!

ETF árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ETF kapcsán? ETF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ETF tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

