EARLY Radix (EARLY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EARLY Radix (EARLY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EARLY Radix (EARLY) tokennel kapcsolatos információk Early is the premium degen culture coin on Radix, based on the powerful crypto concept of "getting in early". So far early has launched the first Radix trading and tipping bots on Telegram, a subscription platform for NFT drops called earlyStudios, a collection of 353 dynamic NFTs and an instant asset swapping tool. Early is 100% fair launched. Hivatalos webhely: https://stillearly.today/ Vásárolj most EARLY tokent!

EARLY Radix (EARLY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EARLY Radix (EARLY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 378.75K $ 378.75K $ 378.75K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 378.75K $ 378.75K $ 378.75K Minden idők csúcspontja: $ 0.00636156 $ 0.00636156 $ 0.00636156 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00037875 $ 0.00037875 $ 0.00037875 További tudnivalók a(z) EARLY Radix (EARLY) áráról

EARLY Radix (EARLY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EARLY Radix (EARLY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EARLY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EARLY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EARLY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EARLY token élő árfolyamát!

EARLY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EARLY kapcsán? EARLY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EARLY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

