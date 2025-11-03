TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő EAGLES WINGS ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) EGW USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) EGW ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: EGW

EGW árinformációk

Mi a(z) EGW

EGW fehér könyv

EGW hivatalos webhely

EGW tokenomikai adatai

EGW árelőrejelzés

EAGLES WINGS Logó

EAGLES WINGS Ár (EGW)

Nem listázott

1 EGW-USD élő ár:

--
----
-2.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
EAGLES WINGS (EGW) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:13:45 (UTC+8)

EAGLES WINGS (EGW) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.78%

-2.03%

-20.08%

-20.08%

EAGLES WINGS (EGW) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)EGW legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EGW valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EGW változása a következő volt: -0.78% az elmúlt órában, -2.03% az elmúlt 24 órában, és -20.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

EAGLES WINGS (EGW) piaci információk

$ 41.00K
$ 41.00K$ 41.00K

--
----

$ 41.00K
$ 41.00K$ 41.00K

446.95B
446.95B 446.95B

446,949,443,649.4603
446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

A(z) EAGLES WINGS jelenlegi piaci plafonja $ 41.00K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) EGW keringésben lévő tokenszáma 446.95B, és a teljes tokenszám 446949443649.4603. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 41.00K.

EAGLES WINGS (EGW) árelőzmények USD

A(z) EAGLES WINGSUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) EAGLES WINGS USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) EAGLES WINGS USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) EAGLES WINGS USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.03%
30 nap$ 0-46.50%
60 nap$ 0-63.63%
90 nap$ 0--

Mi a(z) EAGLES WINGS (EGW)

EAGLES WINGS is a meme coin poised to revolutionalize the crypto space and foster greater integration and comprehension of decentralized Finance.

EAGLES WINGS is a digital asset born from the desire to help many around the globe secure financial freedom through investments in crypto assets. Eagles Wings seeks to maximize block chain technology in ensuring financial freedom and prosperity. It fosters an intercourse between crypto-currency and real world assets and will also serve as a conduit of exposition and assimilation to many around the globe who are not conversant with the operations of crypto assets and decentralized finance.

One of the major benefits of investing in Eagles Wings is the receipt of Ethereum reflections. More Ethereum reflections are guaranteed as holders keep the token in their wallets and increase on their investments in the token. The longer the hold, the more reflections received.

Ethereum being one of the major crypto assets in the world serves as a great store of value and we intend to use this in rewarding all holders of Eagles Wings.

Eagles Wings is a token that is sure to bring great returns on investment.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

EAGLES WINGS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) EAGLES WINGS (EGW) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) EAGLES WINGS (EGW) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) EAGLES WINGS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) EAGLES WINGS árelőrejelzését most!

EGW helyi valutákra

EAGLES WINGS (EGW) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) EAGLES WINGS (EGW) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) EGW token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: EAGLES WINGS (EGW)

Mennyit ér ma a(z) EAGLES WINGS (EGW)?
A(z) élő EGW ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) EGW ára a(z) USD esetében?
A(z) EGW jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) EAGLES WINGS piaci plafonja?
A(z) EGW piaci plafonja $ 41.00K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) EGW keringésben lévő tokenszáma?
A(z) EGW keringésben lévő tokenszáma 446.95B USD.
Mi volt a(z) EGW mindenkori legmagasabb ára?
A(z) EGW mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) EGW mindenkori legmagasabb ár?
A(z) EGW mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) EGW kereskedési volumene?
A(z) EGW élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) EGW ára emelkedni fog idén?
A(z) EGW a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) EGW árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:13:45 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

