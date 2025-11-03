EAGLES WINGS Ár (EGW)
-0.78%
-2.03%
-20.08%
-20.08%
EAGLES WINGS (EGW) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)EGW legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EGW valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EGW változása a következő volt: -0.78% az elmúlt órában, -2.03% az elmúlt 24 órában, és -20.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) EAGLES WINGS jelenlegi piaci plafonja $ 41.00K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) EGW keringésben lévő tokenszáma 446.95B, és a teljes tokenszám 446949443649.4603. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 41.00K.
A(z) EAGLES WINGSUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) EAGLES WINGS USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) EAGLES WINGS USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) EAGLES WINGS USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-2.03%
|30 nap
|$ 0
|-46.50%
|60 nap
|$ 0
|-63.63%
|90 nap
|$ 0
|--
EAGLES WINGS is a meme coin poised to revolutionalize the crypto space and foster greater integration and comprehension of decentralized Finance.
EAGLES WINGS is a digital asset born from the desire to help many around the globe secure financial freedom through investments in crypto assets. Eagles Wings seeks to maximize block chain technology in ensuring financial freedom and prosperity. It fosters an intercourse between crypto-currency and real world assets and will also serve as a conduit of exposition and assimilation to many around the globe who are not conversant with the operations of crypto assets and decentralized finance.
One of the major benefits of investing in Eagles Wings is the receipt of Ethereum reflections. More Ethereum reflections are guaranteed as holders keep the token in their wallets and increase on their investments in the token. The longer the hold, the more reflections received.
Ethereum being one of the major crypto assets in the world serves as a great store of value and we intend to use this in rewarding all holders of Eagles Wings.
Eagles Wings is a token that is sure to bring great returns on investment.
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) EAGLES WINGS (EGW) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) EGW token kapcsán!
