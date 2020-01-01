Dwake On Sol (DWAKE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dwake On Sol (DWAKE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dwake On Sol (DWAKE) tokennel kapcsolatos információk Dwake is a community driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes to make this the biggest memecoin of 2024! Our community believes in us and we believe in them. Financial freedom is just around the corner. Hivatalos webhely: https://dwake.wtf/

Dwake On Sol (DWAKE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dwake On Sol (DWAKE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.80K Teljes tokenszám: $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.80K Minden idők csúcspontja: $ 0.00101237 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

Dwake On Sol (DWAKE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dwake On Sol (DWAKE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DWAKE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DWAKE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DWAKE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DWAKE token élő árfolyamát!

