Mi a(z) Dusty (DUSTY)

$DUSTY is a memecoin inspired by Dusty, a character from Matt Furie’s Boys Club—the same universe that brought Pepe the Frog to life. This project embraces internet culture with a blend of nostalgia, humor, and strong community vibes. As a fan-driven initiative, $DUSTY highlights Dusty’s oddball charm in Furie’s surreal world while fostering a fun, inclusive, and decentralized crypto experience for meme lovers and collectors alike.

