DUNA AI (DUNA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00300003 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -1.01% Árváltozás (1D) -6.72% Árváltozás (7D) -27.86%

DUNA AI (DUNA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DUNA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DUNA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00300003, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DUNA változása a következő volt: -1.01% az elmúlt órában, -6.72% az elmúlt 24 órában, és -27.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DUNA AI (DUNA) piaci információk

Piaci érték $ 297.48K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 297.48K Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) DUNA AI jelenlegi piaci plafonja $ 297.48K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DUNA keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 297.48K.