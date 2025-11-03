DuelNow (DNOW) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0015052 - $ 0.00184335
24h alacsony: $ 0.0015052
24h magas: $ 0.00184335
Minden idők csúcspontja: $ 0.04443182
Legalacsonyabb ár: $ 0
Árváltozás (1H): -2.69%
Árváltozás (1D): +3.04%
Árváltozás (7D): +13.10%

DuelNow (DNOW) valós idejű ár: $0.00161495. Az elmúlt 24 órában, a(z)DNOW legalacsonyabb ára $ 0.0015052, legmagasabb ára pedig $ 0.00184335 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DNOW valaha volt legmagasabb ára $ 0.04443182, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DNOW változása a következő volt: -2.69% az elmúlt órában, +3.04% az elmúlt 24 órában, és +13.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DuelNow (DNOW) piaci információk

Piaci érték: $ 148.66K
Volumen (24H): --
Teljes mértékben hígított piaci plafon: $ 1.62M
Forgalomban lévő készlet: 91.80M
Teljes tokenszám: 1,000,000,000.0

A(z) DuelNow jelenlegi piaci plafonja $ 148.66K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DNOW keringésben lévő tokenszáma 91.80M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.62M.