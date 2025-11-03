Duelmasters (DM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00011383 - $ 0.00013788
24h alacsony: $ 0.00011383
24h magas: $ 0.00013788
Minden idők csúcspontja: $ 0.00055136
Legalacsonyabb ár: $ 0.0000152
Árváltozás (1H): -13.48%
Árváltozás (1D): +1.94%
Árváltozás (7D): -5.99%

Duelmasters (DM) valós idejű ár: $0.00011658. Az elmúlt 24 órában, a(z)DM legalacsonyabb ára $ 0.00011383, legmagasabb ára pedig $ 0.00013788 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DM valaha volt legmagasabb ára $ 0.00055136, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000152 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DM változása a következő volt: -13.48% az elmúlt órában, +1.94% az elmúlt 24 órában, és -5.99% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Duelmasters (DM) piaci információk

Piaci érték: $ 82.06K
Volumen (24H): --
Teljes mértékben hígított piaci plafon: $ 117.24K
Forgalomban lévő készlet: 699.64M
Teljes tokenszám: 999,641,733.23472

A(z) Duelmasters jelenlegi piaci plafonja $ 82.06K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DM keringésben lévő tokenszáma 699.64M, és a teljes tokenszám 999641733.23472. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 117.24K.