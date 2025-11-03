TőzsdeDEX+
A(z) élő Dudu ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DUDU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DUDU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DUDU

DUDU árinformációk

Mi a(z) DUDU

DUDU tokenomikai adatai

DUDU árelőrejelzés

Dudu Ár (DUDU)

1 DUDU-USD élő ár:

--
----
-32.90%1D
Dudu (DUDU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:30:19 (UTC+8)

Dudu (DUDU) árinformáció (USD)

Dudu (DUDU) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DUDU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DUDU valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DUDU változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, -32.95% az elmúlt 24 órában, és -25.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dudu (DUDU) piaci információk

A(z) Dudu jelenlegi piaci plafonja $ 6.67K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DUDU keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.67K.

Dudu (DUDU) árelőzmények USD

A(z) DuduUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Dudu USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dudu USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dudu USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-32.95%
30 nap$ 0-31.33%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Dudu (DUDU)

$Dudu is a community-driven digital asset built around the idea of calmness, patience, and resilience in the often volatile crypto market. Represented by the character Dudu, the project emphasizes a steady, collected approach rather than hype and panic. It aims to foster a culture where holders value composure and long-term vision. $Dudu is not only a token but also a narrative-driven brand that symbolizes strength through calmness and confidence, setting itself apart from projects that rely solely on speed or frenzy.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Dudu árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Dudu (DUDU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Dudu (DUDU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Dudu rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Dudu árelőrejelzését most!

DUDU helyi valutákra

Dudu (DUDU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Dudu (DUDU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DUDU token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Dudu (DUDU)

Mennyit ér ma a(z) Dudu (DUDU)?
A(z) élő DUDU ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DUDU ára a(z) USD esetében?
A(z) DUDU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Dudu piaci plafonja?
A(z) DUDU piaci plafonja $ 6.67K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DUDU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DUDU keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) DUDU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DUDU mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) DUDU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DUDU mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DUDU kereskedési volumene?
A(z) DUDU élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DUDU ára emelkedni fog idén?
A(z) DUDU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DUDU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:30:19 (UTC+8)

Dudu (DUDU) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

