Duck AI (DUCKAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Duck AI (DUCKAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Duck AI (DUCKAI) tokennel kapcsolatos információk Duck AI is a meme token created on Pump.fun that interacts with the @duckunfiltered AI bot. The AI bot engages with token holders through social media, responding to community input, participating in discussions and interacting onchain. The project combines elements of social media, artificial intelligence, and blockchain technology through its integration with the @duckunfiltered bot on the Solana network. Hivatalos webhely: https://duckai.ai/ Vásárolj most DUCKAI tokent!

Duck AI (DUCKAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Duck AI (DUCKAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 406.68K $ 406.68K $ 406.68K Teljes tokenszám: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 406.68K $ 406.68K $ 406.68K Minden idők csúcspontja: $ 0.03361709 $ 0.03361709 $ 0.03361709 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00040691 $ 0.00040691 $ 0.00040691 További tudnivalók a(z) Duck AI (DUCKAI) áráról

Duck AI (DUCKAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Duck AI (DUCKAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DUCKAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DUCKAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DUCKAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DUCKAI token élő árfolyamát!

DUCKAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DUCKAI kapcsán? DUCKAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DUCKAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

