DucatusX (DUCX) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? The DucatusX blockchain protocol was deployed to expand the Ducatus Group’s vision of blockchain usability. DUCX, the native coin of the DucatusX blockchain, started trading in December 2022. What makes your project unique? DucatusX provides an infrastructural support framework that equips blockchain developers with the necessary tools for creating and deploying smart contracts that comply with DRC-20 standards, enabling the development of both current and future decentralized applications. DucatusX Coin (DUCX) is the native coin that pays all transaction fees deployed on the DucatusX ecosystem. To date, DucatusX is home to the following projects: QMN (Queen Margherita Napoli) Token JWAN Token AA+ Token GOLD MV Token Bullion Token My Planet Earth (MPE) Token Serenissima NFT GOLD MV NFT Pizza Heritage NFT Prime Gold NFT S.E.E.D. NFT Fast Facts • Total number of DUCX is fixed at maximum 777,874,205 • Layer 1 blockchain, EVM-compatible • Low transaction and gas fees, smart contracts available • Enables only trusted and verified project tokens • Strong supporting community • Native blockchain for the upcoming NFTyNation market place and AA+ DEX Hivatalos webhely: https://ducatus.com Fehér könyv: https://ducatus.com/wp-content/uploads/2023/03/Whitepaper.pdf Vásárolj most DUCX tokent!

DucatusX (DUCX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DucatusX (DUCX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Teljes tokenszám: $ 777.87M $ 777.87M $ 777.87M Keringésben lévő tokenszám: $ 278.11M $ 278.11M $ 278.11M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.15M $ 6.15M $ 6.15M Minden idők csúcspontja: $ 0.198591 $ 0.198591 $ 0.198591 Minden idők mélypontja: $ 0.00326782 $ 0.00326782 $ 0.00326782 Jelenlegi ár: $ 0.00790284 $ 0.00790284 $ 0.00790284 További tudnivalók a(z) DucatusX (DUCX) áráról

DucatusX (DUCX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DucatusX (DUCX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DUCX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DUCX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DUCX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DUCX token élő árfolyamát!

DUCX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DUCX kapcsán? DUCX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DUCX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

