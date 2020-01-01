dTRINITY S (DS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) dTRINITY S (DS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

dTRINITY S (DS) tokennel kapcsolatos információk dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025. Decentralized, Fully-Backed Stablecoins – dUSD (USD-pegged) & dS (pegged to Sonic’s native token $S) are fully backed 1:1 by exogenous, yield-bearing reserves. Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow). Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization. Hivatalos webhely: https://dtrinity.org Fehér könyv: https://docs.dtrinity.org Vásárolj most DS tokent!

dTRINITY S (DS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) dTRINITY S (DS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 26.53K $ 26.53K $ 26.53K Teljes tokenszám: $ 88.72K $ 88.72K $ 88.72K Keringésben lévő tokenszám: $ 88.72K $ 88.72K $ 88.72K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 26.53K $ 26.53K $ 26.53K Minden idők csúcspontja: $ 0.616788 $ 0.616788 $ 0.616788 Minden idők mélypontja: $ 0.247415 $ 0.247415 $ 0.247415 Jelenlegi ár: $ 0.299 $ 0.299 $ 0.299 További tudnivalók a(z) dTRINITY S (DS) áráról

dTRINITY S (DS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) dTRINITY S (DS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DS token élő árfolyamát!

DS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DS kapcsán? DS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

