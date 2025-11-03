TőzsdeDEX+
A(z) élő Drops Ownership Power ár ma 0.0044715 USD. Kövesd nyomon a(z) DOP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DOP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DOP

DOP árinformációk

Mi a(z) DOP

DOP hivatalos webhely

DOP tokenomikai adatai

DOP árelőrejelzés

Drops Ownership Power Ár (DOP)

Nem listázott

$0.0044715
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
Drops Ownership Power (DOP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:13:09 (UTC+8)

Drops Ownership Power (DOP) árinformáció (USD)

$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 4.75
$ 0.00102064
+0.86%

+0.86%

Drops Ownership Power (DOP) valós idejű ár: $0.0044715. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOP valaha volt legmagasabb ára $ 4.75, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00102064 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOP változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +0.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Drops Ownership Power (DOP) piaci információk

$ 60.18K
--
$ 67.07K
13.46M
15,000,000.0
A(z) Drops Ownership Power jelenlegi piaci plafonja $ 60.18K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOP keringésben lévő tokenszáma 13.46M, és a teljes tokenszám 15000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 67.07K.

Drops Ownership Power (DOP) árelőzmények USD

A(z) Drops Ownership PowerUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Drops Ownership Power USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0012340400.
A(z) Drops Ownership Power USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0017706943.
A(z) Drops Ownership Power USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0012340400-27.59%
60 nap$ -0.0017706943-39.59%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Drops Ownership Power (DOP)

Drops platform brings NFT staking and NFT loans, so that idle NFT assets can be put to work. By combining NFT fractionalisation, trustless loans and LP tokens, users on Drops platform can extract additional value from their NFTs. It’s possible through the creation of a new NFT product “Margin NFT”. Whitelisted NFT can be turned into a Margin NFT and used within Drops ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Drops Ownership Power (DOP) Erőforrás

Hivatalos webhely

Drops Ownership Power árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Drops Ownership Power (DOP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Drops Ownership Power (DOP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Drops Ownership Power rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Drops Ownership Power árelőrejelzését most!

DOP helyi valutákra

Drops Ownership Power (DOP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Drops Ownership Power (DOP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DOP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Drops Ownership Power (DOP)

Mennyit ér ma a(z) Drops Ownership Power (DOP)?
A(z) élő DOP ár a(z) USD esetében 0.0044715 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DOP ára a(z) USD esetében?
A(z) DOP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0044715. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Drops Ownership Power piaci plafonja?
A(z) DOP piaci plafonja $ 60.18K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DOP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DOP keringésben lévő tokenszáma 13.46M USD.
Mi volt a(z) DOP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DOP mindenkori legmagasabb ára 4.75 USD.
Mi volt a(z) DOP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DOP mindenkori legalacsonyabb ára 0.00102064 USD.
Mekkora a(z) DOP kereskedési volumene?
A(z) DOP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DOP ára emelkedni fog idén?
A(z) DOP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DOP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:13:09 (UTC+8)

Drops Ownership Power (DOP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

