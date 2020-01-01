Drop Staked TIA (DTIA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Drop Staked TIA (DTIA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Drop Staked TIA (DTIA) tokennel kapcsolatos információk Drop is a liquid staking protocol for Interchain assets backed by Lido and built on Neutron. Led by ex-Lido and P2P contributors, Drop is on a mission to strengthen the economic viability of sovereign blockchain economies by transforming stagnant, traditionally staked capital into flowing streams of opportunity. Built as an Integrated Application on Neutron, Drop benefits from deep integrations with DeFi partners to give users the best yield and UX. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.drop.money/

Drop Staked TIA (DTIA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Drop Staked TIA (DTIA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 435.40K $ 435.40K $ 435.40K Teljes tokenszám: $ 261.34K $ 261.34K $ 261.34K Keringésben lévő tokenszám: $ 261.34K $ 261.34K $ 261.34K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 435.40K $ 435.40K $ 435.40K Minden idők csúcspontja: $ 15.01 $ 15.01 $ 15.01 Minden idők mélypontja: $ 0.468528 $ 0.468528 $ 0.468528 Jelenlegi ár: $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 További tudnivalók a(z) Drop Staked TIA (DTIA) áráról

Drop Staked TIA (DTIA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Drop Staked TIA (DTIA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DTIA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DTIA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DTIA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DTIA token élő árfolyamát!

DTIA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DTIA kapcsán? DTIA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DTIA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

