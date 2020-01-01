Drop Staked NTRN (DNTRN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Drop Staked NTRN (DNTRN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Drop Staked NTRN (DNTRN) tokennel kapcsolatos információk Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth. Hivatalos webhely: https://www.drop.money/ Vásárolj most DNTRN tokent!

Drop Staked NTRN (DNTRN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Drop Staked NTRN (DNTRN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.70M $ 13.70M $ 13.70M Teljes tokenszám: $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M Keringésben lévő tokenszám: $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 13.70M $ 13.70M $ 13.70M Minden idők csúcspontja: $ 0.387924 $ 0.387924 $ 0.387924 Minden idők mélypontja: $ 0.04165462 $ 0.04165462 $ 0.04165462 Jelenlegi ár: $ 0.094013 $ 0.094013 $ 0.094013 További tudnivalók a(z) Drop Staked NTRN (DNTRN) áráról

Drop Staked NTRN (DNTRN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Drop Staked NTRN (DNTRN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DNTRN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DNTRN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DNTRN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DNTRN token élő árfolyamát!

