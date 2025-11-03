Drop Staked INIT (DEINIT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.217862 $ 0.217862 $ 0.217862 24h alacsony $ 0.220557 $ 0.220557 $ 0.220557 24h magas 24h alacsony $ 0.217862$ 0.217862 $ 0.217862 24h magas $ 0.220557$ 0.220557 $ 0.220557 Minden idők csúcspontja $ 0.788788$ 0.788788 $ 0.788788 Legalacsonyabb ár $ 0.217862$ 0.217862 $ 0.217862 Árváltozás (1H) -1.44% Árváltozás (1D) -0.99% Árváltozás (7D) -16.30% Árváltozás (7D) -16.30%

Drop Staked INIT (DEINIT) valós idejű ár: $0.217367. Az elmúlt 24 órában, a(z)DEINIT legalacsonyabb ára $ 0.217862, legmagasabb ára pedig $ 0.220557 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DEINIT valaha volt legmagasabb ára $ 0.788788, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.217862 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DEINIT változása a következő volt: -1.44% az elmúlt órában, -0.99% az elmúlt 24 órában, és -16.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Drop Staked INIT (DEINIT) piaci információk

Piaci érték $ 13.04K$ 13.04K $ 13.04K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 13.04K$ 13.04K $ 13.04K Forgalomban lévő készlet 59.82K 59.82K 59.82K Teljes tokenszám 59,816.553167 59,816.553167 59,816.553167

A(z) Drop Staked INIT jelenlegi piaci plafonja $ 13.04K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DEINIT keringésben lévő tokenszáma 59.82K, és a teljes tokenszám 59816.553167. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.04K.