A(z) élő Drop Staked INIT ár ma 0.217367 USD. Kövesd nyomon a(z) DEINIT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DEINIT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DEINIT

DEINIT árinformációk

Mi a(z) DEINIT

DEINIT hivatalos webhely

DEINIT tokenomikai adatai

DEINIT árelőrejelzés

Drop Staked INIT Logó

Drop Staked INIT Ár (DEINIT)

Nem listázott

1 DEINIT-USD élő ár:

$0.217367
-0.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Drop Staked INIT (DEINIT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:30:11 (UTC+8)

Drop Staked INIT (DEINIT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.217862
24h alacsony
$ 0.220557
24h magas

$ 0.217862
$ 0.220557
$ 0.788788
$ 0.217862
-1.44%

-0.99%

-16.30%

-16.30%

Drop Staked INIT (DEINIT) valós idejű ár: $0.217367. Az elmúlt 24 órában, a(z)DEINIT legalacsonyabb ára $ 0.217862, legmagasabb ára pedig $ 0.220557 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DEINIT valaha volt legmagasabb ára $ 0.788788, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.217862 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DEINIT változása a következő volt: -1.44% az elmúlt órában, -0.99% az elmúlt 24 órában, és -16.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Drop Staked INIT (DEINIT) piaci információk

$ 13.04K
--
$ 13.04K
59.82K
59,816.553167
A(z) Drop Staked INIT jelenlegi piaci plafonja $ 13.04K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DEINIT keringésben lévő tokenszáma 59.82K, és a teljes tokenszám 59816.553167. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.04K.

Drop Staked INIT (DEINIT) árelőzmények USD

A(z) Drop Staked INITUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0021826253783889.
A(z) Drop Staked INIT USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.1232621307.
A(z) Drop Staked INIT USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.1222632424.
A(z) Drop Staked INIT USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.4229398997750124.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0021826253783889-0.99%
30 nap$ -0.1232621307-56.70%
60 nap$ -0.1222632424-56.24%
90 nap$ -0.4229398997750124-66.05%

Mi a(z) Drop Staked INIT (DEINIT)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Drop Staked INIT (DEINIT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Drop Staked INIT árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Drop Staked INIT (DEINIT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Drop Staked INIT (DEINIT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Drop Staked INIT rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Drop Staked INIT árelőrejelzését most!

DEINIT helyi valutákra

Drop Staked INIT (DEINIT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Drop Staked INIT (DEINIT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DEINIT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Drop Staked INIT (DEINIT)

Mennyit ér ma a(z) Drop Staked INIT (DEINIT)?
A(z) élő DEINIT ár a(z) USD esetében 0.217367 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DEINIT ára a(z) USD esetében?
A(z) DEINIT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.217367. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Drop Staked INIT piaci plafonja?
A(z) DEINIT piaci plafonja $ 13.04K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DEINIT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DEINIT keringésben lévő tokenszáma 59.82K USD.
Mi volt a(z) DEINIT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DEINIT mindenkori legmagasabb ára 0.788788 USD.
Mi volt a(z) DEINIT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DEINIT mindenkori legalacsonyabb ára 0.217862 USD.
Mekkora a(z) DEINIT kereskedési volumene?
A(z) DEINIT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DEINIT ára emelkedni fog idén?
A(z) DEINIT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DEINIT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Drop Staked INIT (DEINIT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

