A(z) élő DRINK ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DRINK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DRINK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DRINK

DRINK árinformációk

Mi a(z) DRINK

DRINK fehér könyv

DRINK hivatalos webhely

DRINK tokenomikai adatai

DRINK árelőrejelzés

DRINK Ár (DRINK)

Nem listázott

1 DRINK-USD élő ár:

--
----
-7.40%1D
USD
DRINK (DRINK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:30:02 (UTC+8)

DRINK (DRINK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02555875
$ 0.02555875$ 0.02555875

$ 0
$ 0$ 0

--

-7.44%

+6.03%

+6.03%

DRINK (DRINK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DRINK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DRINK valaha volt legmagasabb ára $ 0.02555875, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DRINK változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -7.44% az elmúlt 24 órában, és +6.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DRINK (DRINK) piaci információk

$ 5.36K
$ 5.36K$ 5.36K

--
----

$ 20.35K
$ 20.35K$ 20.35K

190.08M
190.08M 190.08M

721,000,000.0
721,000,000.0 721,000,000.0

A(z) DRINK jelenlegi piaci plafonja $ 5.36K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DRINK keringésben lévő tokenszáma 190.08M, és a teljes tokenszám 721000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 20.35K.

DRINK (DRINK) árelőzmények USD

A(z) DRINKUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) DRINK USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) DRINK USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) DRINK USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-7.44%
30 nap$ 0-25.05%
60 nap$ 0+78.69%
90 nap$ 0--

Mi a(z) DRINK (DRINK)

What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network.

By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods.

Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours.

Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include:

721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog.

Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership.

Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

DRINK (DRINK) Erőforrás

DRINK árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DRINK (DRINK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DRINK (DRINK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DRINK rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DRINK árelőrejelzését most!

DRINK helyi valutákra

DRINK (DRINK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DRINK (DRINK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DRINK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: DRINK (DRINK)

Mennyit ér ma a(z) DRINK (DRINK)?
A(z) élő DRINK ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DRINK ára a(z) USD esetében?
A(z) DRINK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DRINK piaci plafonja?
A(z) DRINK piaci plafonja $ 5.36K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DRINK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DRINK keringésben lévő tokenszáma 190.08M USD.
Mi volt a(z) DRINK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DRINK mindenkori legmagasabb ára 0.02555875 USD.
Mi volt a(z) DRINK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DRINK mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DRINK kereskedési volumene?
A(z) DRINK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DRINK ára emelkedni fog idén?
A(z) DRINK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DRINK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:30:02 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

