Driftin Cat (DRIFTY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Driftin Cat (DRIFTY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Driftin Cat (DRIFTY) tokennel kapcsolatos információk The cat literally drifts. The only meme coin on Solana with reckless driving included for free. Hivatalos webhely: https://drifty.fun Vásárolj most DRIFTY tokent!

Driftin Cat (DRIFTY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Driftin Cat (DRIFTY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.70K $ 16.70K $ 16.70K Teljes tokenszám: $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.70K $ 16.70K $ 16.70K Minden idők csúcspontja: $ 0.0010724 $ 0.0010724 $ 0.0010724 Minden idők mélypontja: $ 0.00001028 $ 0.00001028 $ 0.00001028 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Driftin Cat (DRIFTY) áráról

Driftin Cat (DRIFTY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Driftin Cat (DRIFTY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DRIFTY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DRIFTY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DRIFTY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DRIFTY token élő árfolyamát!

DRIFTY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DRIFTY kapcsán? DRIFTY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DRIFTY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

