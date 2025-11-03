DRESSdio (DRESS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.03990821 24h magas $ 0.04250386 Minden idők csúcspontja $ 0.152477 Legalacsonyabb ár $ 0.03099864 Árváltozás (1H) -0.67% Árváltozás (1D) -5.26% Árváltozás (7D) -32.62%

DRESSdio (DRESS) valós idejű ár: $0.03990732. Az elmúlt 24 órában, a(z)DRESS legalacsonyabb ára $ 0.03990821, legmagasabb ára pedig $ 0.04250386 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DRESS valaha volt legmagasabb ára $ 0.152477, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03099864 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DRESS változása a következő volt: -0.67% az elmúlt órában, -5.26% az elmúlt 24 órában, és -32.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DRESSdio (DRESS) piaci információk

Piaci érték $ 14.11M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 79.99M Forgalomban lévő készlet 352.68M Teljes tokenszám 2,000,000,000.0

A(z) DRESSdio jelenlegi piaci plafonja $ 14.11M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DRESS keringésben lévő tokenszáma 352.68M, és a teljes tokenszám 2000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 79.99M.