A(z) élő DRESSdio ár ma 0.03990732 USD. Kövesd nyomon a(z) DRESS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DRESS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DRESS

DRESS árinformációk

Mi a(z) DRESS

DRESS fehér könyv

DRESS hivatalos webhely

DRESS tokenomikai adatai

DRESS árelőrejelzés

DRESSdio Logó

DRESSdio Ár (DRESS)

Nem listázott

1 DRESS-USD élő ár:

$0.03990732
$0.03990732$0.03990732
-5.20%1D
mexc
USD
DRESSdio (DRESS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:12:48 (UTC+8)

DRESSdio (DRESS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.03990821
$ 0.03990821$ 0.03990821
24h alacsony
$ 0.04250386
$ 0.04250386$ 0.04250386
24h magas

$ 0.03990821
$ 0.03990821$ 0.03990821

$ 0.04250386
$ 0.04250386$ 0.04250386

$ 0.152477
$ 0.152477$ 0.152477

$ 0.03099864
$ 0.03099864$ 0.03099864

-0.67%

-5.26%

-32.62%

-32.62%

DRESSdio (DRESS) valós idejű ár: $0.03990732. Az elmúlt 24 órában, a(z)DRESS legalacsonyabb ára $ 0.03990821, legmagasabb ára pedig $ 0.04250386 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DRESS valaha volt legmagasabb ára $ 0.152477, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03099864 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DRESS változása a következő volt: -0.67% az elmúlt órában, -5.26% az elmúlt 24 órában, és -32.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DRESSdio (DRESS) piaci információk

$ 14.11M
$ 14.11M$ 14.11M

--
----

$ 79.99M
$ 79.99M$ 79.99M

352.68M
352.68M 352.68M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

A(z) DRESSdio jelenlegi piaci plafonja $ 14.11M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DRESS keringésben lévő tokenszáma 352.68M, és a teljes tokenszám 2000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 79.99M.

DRESSdio (DRESS) árelőzmények USD

A(z) DRESSdioUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00221629686881009.
A(z) DRESSdio USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0271565760.
A(z) DRESSdio USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) DRESSdio USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00221629686881009-5.26%
30 nap$ -0.0271565760-68.04%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) DRESSdio (DRESS)

DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

DRESSdio (DRESS) Erőforrás

DRESSdio árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DRESSdio (DRESS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DRESSdio (DRESS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DRESSdio rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DRESSdio árelőrejelzését most!

DRESS helyi valutákra

DRESSdio (DRESS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DRESSdio (DRESS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DRESS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: DRESSdio (DRESS)

Mennyit ér ma a(z) DRESSdio (DRESS)?
A(z) élő DRESS ár a(z) USD esetében 0.03990732 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DRESS ára a(z) USD esetében?
A(z) DRESS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03990732. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DRESSdio piaci plafonja?
A(z) DRESS piaci plafonja $ 14.11M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DRESS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DRESS keringésben lévő tokenszáma 352.68M USD.
Mi volt a(z) DRESS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DRESS mindenkori legmagasabb ára 0.152477 USD.
Mi volt a(z) DRESS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DRESS mindenkori legalacsonyabb ára 0.03099864 USD.
Mekkora a(z) DRESS kereskedési volumene?
A(z) DRESS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DRESS ára emelkedni fog idén?
A(z) DRESS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DRESS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:12:48 (UTC+8)

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

