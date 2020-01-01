DREAM (DREAM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DREAM (DREAM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DREAM (DREAM) tokennel kapcsolatos információk Dreamcoins is an AI token launcher. Simply input a prompt or upload an image and the platform instantly generates and deploys the token for you - no wallet or ETH required. Dreamcoins is building tools to make token launches as easy as chatting with Claude or ChatGPT. Dreamcoins is the easiest way to launch a token and also allows for anonymous token launches. The platform streamlines the entire token creation process, eliminating technical barriers and complex smart contract interactions. Whether you're an artist wanting to tokenize your work, a community leader looking to launch a social token, or an entrepreneur with a unique concept, Dreamcoins provides the infrastructure to bring your vision to life instantly. With built-in features for customization and automatic smart contract deployment, users can focus on their creative ideas rather than technical implementation. The platform handles all the blockchain complexity behind the scenes, making token launches accessible to everyone. Hivatalos webhely: https://www.dreamcoins.fun/ Vásárolj most DREAM tokent!

DREAM (DREAM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DREAM (DREAM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 503.47K $ 503.47K $ 503.47K Teljes tokenszám: $ 996.90M $ 996.90M $ 996.90M Keringésben lévő tokenszám: $ 996.90M $ 996.90M $ 996.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 503.47K $ 503.47K $ 503.47K Minden idők csúcspontja: $ 0.01634701 $ 0.01634701 $ 0.01634701 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00050504 $ 0.00050504 $ 0.00050504 További tudnivalók a(z) DREAM (DREAM) áráról

DREAM (DREAM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DREAM (DREAM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DREAM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DREAM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DREAM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DREAM token élő árfolyamát!

DREAM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DREAM kapcsán? DREAM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DREAM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

