Dream machine ($DREAM) tokenomikai adatai

Dream machine ($DREAM) tokennel kapcsolatos információk Death to scamfulencers and KOLs pumping and dumping, this is to embark on that journey with Ai meta changing the landscape of meme tokens. Memes represent and idea/ideas, emotions, capture personalities and so on. Its a return to pictography one of the first human languages. This represents the idea and feelings of those who want change in the space of meme coins. Dream machine will go as far as the community wants to take it. Hivatalos webhely: https://dream-machine.xyz/ Vásárolj most $DREAM tokent!

Dream machine ($DREAM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dream machine ($DREAM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.82K $ 15.82K $ 15.82K Teljes tokenszám: $ 298.54M $ 298.54M $ 298.54M Keringésben lévő tokenszám: $ 194.21M $ 194.21M $ 194.21M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 24.32K $ 24.32K $ 24.32K Minden idők csúcspontja: $ 0.00554032 $ 0.00554032 $ 0.00554032 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Dream machine ($DREAM) áráról

Dream machine ($DREAM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dream machine ($DREAM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $DREAM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $DREAM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $DREAM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $DREAM token élő árfolyamát!

$DREAM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $DREAM kapcsán? $DREAM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $DREAM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

