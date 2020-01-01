DREAM by Virtuals (DREAM) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DREAM by Virtuals (DREAM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM).

https://www.deckardsdreams.net/

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DREAM by Virtuals (DREAM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában.

Piaci tőkeérték:
$ 35.97K
Teljes tokenszám:
$ 998.46M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 998.46M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 35.97K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00279417
Minden idők mélypontja:
$ 0.00003229
Jelenlegi ár:
$ 0
DREAM by Virtuals (DREAM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) DREAM by Virtuals (DREAM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó DREAM tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező DREAM token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) DREAM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DREAM token élő árfolyamát!

DREAM árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DREAM kapcsán? DREAM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

