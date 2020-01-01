DREAM by Virtuals (DREAM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DREAM by Virtuals (DREAM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DREAM by Virtuals (DREAM) tokennel kapcsolatos információk DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM). Hivatalos webhely: https://www.deckardsdreams.net/ Vásárolj most DREAM tokent!

DREAM by Virtuals (DREAM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DREAM by Virtuals (DREAM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 35.97K $ 35.97K $ 35.97K Teljes tokenszám: $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 35.97K $ 35.97K $ 35.97K Minden idők csúcspontja: $ 0.00279417 $ 0.00279417 $ 0.00279417 Minden idők mélypontja: $ 0.00003229 $ 0.00003229 $ 0.00003229 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) DREAM by Virtuals (DREAM) áráról

DREAM by Virtuals (DREAM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DREAM by Virtuals (DREAM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DREAM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DREAM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DREAM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DREAM token élő árfolyamát!

DREAM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DREAM kapcsán? DREAM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DREAM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

