Drawcast (DRAW) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.63% Árváltozás (1D) -2.06% Árváltozás (7D) -15.20% Árváltozás (7D) -15.20%

Drawcast (DRAW) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DRAW legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DRAW valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DRAW változása a következő volt: -0.63% az elmúlt órában, -2.06% az elmúlt 24 órában, és -15.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Drawcast (DRAW) piaci információk

Piaci érték $ 204.81K$ 204.81K $ 204.81K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 204.81K$ 204.81K $ 204.81K Forgalomban lévő készlet 100.00B 100.00B 100.00B Teljes tokenszám 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A(z) Drawcast jelenlegi piaci plafonja $ 204.81K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DRAW keringésben lévő tokenszáma 100.00B, és a teljes tokenszám 100000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 204.81K.