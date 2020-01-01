draiftking (DKING) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) draiftking (DKING) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

draiftking (DKING) tokennel kapcsolatos információk Draiftking is an agentic sports betting DAO leveraging CreatorBid's agent ecosystem and Score Vision's computer vision technology. The platform transforms sports betting into mathematical equations through its dual wager system, where investors can stake $DKING to access AI-driven strategies or contribute specialized pools. Revenue flows back to token holders through a transparent DAO structure. Hivatalos webhely: https://www.draiftking.com/ Fehér könyv: https://docs.draiftking.com Vásárolj most DKING tokent!

draiftking (DKING) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) draiftking (DKING) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 32.44K $ 32.44K $ 32.44K Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 32.44K $ 32.44K $ 32.44K Minden idők csúcspontja: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Minden idők mélypontja: $ 0.00154623 $ 0.00154623 $ 0.00154623 Jelenlegi ár: $ 0.00154537 $ 0.00154537 $ 0.00154537 További tudnivalók a(z) draiftking (DKING) áráról

draiftking (DKING) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) draiftking (DKING) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DKING tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DKING token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DKING tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DKING token élő árfolyamát!

DKING árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DKING kapcsán? DKING-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DKING tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

