DRAGONZ (DRAGONZ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DRAGONZ (DRAGONZ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DRAGONZ (DRAGONZ) tokennel kapcsolatos információk $DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy. Hivatalos webhely: https://www.dragonz.land/ Fehér könyv: https://dragonz-land.gitbook.io/dragonz-land/whitepaper Vásárolj most DRAGONZ tokent!

DRAGONZ (DRAGONZ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DRAGONZ (DRAGONZ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.67M $ 12.67M $ 12.67M Minden idők csúcspontja: $ 0.03076559 $ 0.03076559 $ 0.03076559 Minden idők mélypontja: $ 0.01231304 $ 0.01231304 $ 0.01231304 Jelenlegi ár: $ 0.0126692 $ 0.0126692 $ 0.0126692 További tudnivalók a(z) DRAGONZ (DRAGONZ) áráról

DRAGONZ (DRAGONZ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DRAGONZ (DRAGONZ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DRAGONZ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DRAGONZ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DRAGONZ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DRAGONZ token élő árfolyamát!

DRAGONZ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DRAGONZ kapcsán? DRAGONZ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DRAGONZ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

