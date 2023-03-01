DragonKing (DRAGONKING) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DragonKing (DRAGONKING) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DragonKing (DRAGONKING) tokennel kapcsolatos információk Dragonking token is one of the fastest growing community in crypto memes.Dragonking is on a mission to bring crypto to the average person. Dragonking is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fees than ethereum.With decentralized exchanges on BSC offering lightning-fast swaps and extremely low fees, BSC has started to become one of the most widely used blockchains for Decentralized Finance (Defi).Dragonking has learned a few tricks and lessons from meme father, Doge and Dogeking etc. Dragonking has serious mission of bringing crypto adoption to the main stream with new concepts such as holding rewards, de-centralised exchanges etc. Hivatalos webhely: https://dragonkingunited.com/ Fehér könyv: https://dragonkingunited.com/wp-content/uploads/2023/03/DragonKing-WhitePaper%EF%BC%88EN%EF%BC%89_compressed.pdf Vásárolj most DRAGONKING tokent!

DragonKing (DRAGONKING) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DragonKing (DRAGONKING) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 102.78K $ 102.78K $ 102.78K Teljes tokenszám: $ 13.27T $ 13.27T $ 13.27T Keringésben lévő tokenszám: $ 13.27T $ 13.27T $ 13.27T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 102.78K $ 102.78K $ 102.78K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) DragonKing (DRAGONKING) áráról

DragonKing (DRAGONKING) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DragonKing (DRAGONKING) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DRAGONKING tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DRAGONKING token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DRAGONKING tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DRAGONKING token élő árfolyamát!

DRAGONKING árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DRAGONKING kapcsán? DRAGONKING-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DRAGONKING tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

