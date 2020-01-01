Dragon Crypto Aurum (DCAU) tokenomikai adatai
Dragon Crypto Aurum (DCAU) tokennel kapcsolatos információk
Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain.
For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/
Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings.
DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit:
https://aurumdraconis.dragoncrypto.io
https://tinydragon.games/
DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.
Dragon Crypto Aurum (DCAU) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dragon Crypto Aurum (DCAU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Dragon Crypto Aurum (DCAU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Dragon Crypto Aurum (DCAU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó DCAU tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező DCAU token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) DCAU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DCAU token élő árfolyamát!
DCAU árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DCAU kapcsán? DCAU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
