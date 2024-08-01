Dox Squad (DOX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dox Squad (DOX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dox Squad (DOX) tokennel kapcsolatos információk The DOX Squad token is designed with a unique utility focused on transparency and accountability in the crypto space. By holding and using DOX tokens, community members can participate in the process of doxxing shady developers. By holding developers accountable and promoting transparency, we’re helping to create a safer, more trustworthy crypto environment. By utilizing $DOX tokens, users contribute directly to the transparency of the crypto space while benefiting from a decreasing token supply. Hivatalos webhely: https://doxsquad.meme/ Fehér könyv: https://doxsquad.meme/wp-content/uploads/2024/08/Whitepaper.pdf Vásárolj most DOX tokent!

Dox Squad (DOX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dox Squad (DOX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.68K $ 6.68K $ 6.68K Teljes tokenszám: $ 893.07M $ 893.07M $ 893.07M Keringésben lévő tokenszám: $ 893.07M $ 893.07M $ 893.07M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.68K $ 6.68K $ 6.68K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Dox Squad (DOX) áráról

Dox Squad (DOX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dox Squad (DOX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DOX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DOX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DOX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DOX token élő árfolyamát!

DOX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DOX kapcsán? DOX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DOX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

