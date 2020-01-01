Douglas Adams (HHGTTG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Douglas Adams (HHGTTG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Douglas Adams (HHGTTG) tokennel kapcsolatos információk Introducing Douglas Adams $HHGTTG Token: The Ultimate Tribute to a Sci-Fi Legend! In the ever-expanding universe of cryptocurrency, a new star has emerged to honor the wit and wisdom of Douglas Adams, a visionary whose work continues to inspire legions of fans, including tech mogul Elon Musk. As Musk's favorite idol, Adams has been referenced multiple times in Musk's tweets, celebrating his ingenious contributions to science fiction and his profound impact on the culture of innovation. Now, the community of believers in the power of humor, technology, and the profound questions of life, the universe, and everything, can come together to support the Douglas Adams $HHGTTG Token. Here's what makes $HHGTTG stand out in the crypto cosmos: As Elon Musk's Grok AI and other advanced technologies pave the way for a future where life imitates art, the $HHGTTG Token emerges as a celebration of Douglas Adams' enduring legacy. It's a token that doesn't just speculate on value—it carries the weight of a cultural phenomenon. Grab your towel, join the $HHGTTG community, and become part of the galactic tribute to Douglas Adams—a token truly worth hoarding in your electronic thumb. Because as we know, the answer to the ultimate question of life, the universe, and everything may just be 42, but the journey there is priceless. Hivatalos webhely: https://douglasadams.io/ Vásárolj most HHGTTG tokent!

Douglas Adams (HHGTTG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Douglas Adams (HHGTTG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 48.03K $ 48.03K $ 48.03K Teljes tokenszám: $ 987.68B $ 987.68B $ 987.68B Keringésben lévő tokenszám: $ 987.68B $ 987.68B $ 987.68B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 48.03K $ 48.03K $ 48.03K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Douglas Adams (HHGTTG) áráról

Douglas Adams (HHGTTG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Douglas Adams (HHGTTG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HHGTTG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HHGTTG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HHGTTG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HHGTTG token élő árfolyamát!

HHGTTG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HHGTTG kapcsán? HHGTTG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HHGTTG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

