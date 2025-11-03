TőzsdeDEX+
A(z) élő Dosa the Demon ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DOSA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DOSA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DOSA

DOSA árinformációk

Mi a(z) DOSA

DOSA hivatalos webhely

DOSA tokenomikai adatai

DOSA árelőrejelzés

Dosa the Demon Logó

Dosa the Demon Ár (DOSA)

Nem listázott

1 DOSA-USD élő ár:

-5.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
Dosa the Demon (DOSA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:12:06 (UTC+8)

Dosa the Demon (DOSA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-0.76%

-5.49%

-14.61%

-14.61%

Dosa the Demon (DOSA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOSA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOSA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00220213, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOSA változása a következő volt: -0.76% az elmúlt órában, -5.49% az elmúlt 24 órában, és -14.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dosa the Demon (DOSA) piaci információk

A(z) Dosa the Demon jelenlegi piaci plafonja $ 531.64K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOSA keringésben lévő tokenszáma 980.00M, és a teljes tokenszám 980000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 531.64K.

Dosa the Demon (DOSA) árelőzmények USD

A(z) Dosa the DemonUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Dosa the Demon USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dosa the Demon USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dosa the Demon USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.49%
30 nap$ 0-36.14%
60 nap$ 0-60.75%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Dosa the Demon (DOSA)

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Dosa the Demon (DOSA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Dosa the Demon árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Dosa the Demon (DOSA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Dosa the Demon (DOSA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Dosa the Demon rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Dosa the Demon árelőrejelzését most!

DOSA helyi valutákra

Dosa the Demon (DOSA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Dosa the Demon (DOSA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DOSA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Dosa the Demon (DOSA)

Mennyit ér ma a(z) Dosa the Demon (DOSA)?
A(z) élő DOSA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DOSA ára a(z) USD esetében?
A(z) DOSA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Dosa the Demon piaci plafonja?
A(z) DOSA piaci plafonja $ 531.64K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DOSA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DOSA keringésben lévő tokenszáma 980.00M USD.
Mi volt a(z) DOSA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DOSA mindenkori legmagasabb ára 0.00220213 USD.
Mi volt a(z) DOSA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DOSA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DOSA kereskedési volumene?
A(z) DOSA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DOSA ára emelkedni fog idén?
A(z) DOSA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DOSA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:12:06 (UTC+8)

Dosa the Demon (DOSA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

