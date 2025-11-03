Dosa the Demon (DOSA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00220213 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.76% Árváltozás (1D) -5.49% Árváltozás (7D) -14.61%

Dosa the Demon (DOSA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOSA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOSA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00220213, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOSA változása a következő volt: -0.76% az elmúlt órában, -5.49% az elmúlt 24 órában, és -14.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dosa the Demon (DOSA) piaci információk

Piaci érték $ 531.64K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 531.64K Forgalomban lévő készlet 980.00M Teljes tokenszám 980,000,000.0

A(z) Dosa the Demon jelenlegi piaci plafonja $ 531.64K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOSA keringésben lévő tokenszáma 980.00M, és a teljes tokenszám 980000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 531.64K.