Dorol (DRL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 3,821.49 $ 3,821.49 $ 3,821.49 24h alacsony $ 3,868.98 $ 3,868.98 $ 3,868.98 24h magas 24h alacsony $ 3,821.49$ 3,821.49 $ 3,821.49 24h magas $ 3,868.98$ 3,868.98 $ 3,868.98 Minden idők csúcspontja $ 4,469.59$ 4,469.59 $ 4,469.59 Legalacsonyabb ár $ 3,321.49$ 3,321.49 $ 3,321.49 Árváltozás (1H) -0.29% Árváltozás (1D) -0.15% Árváltozás (7D) -0.41% Árváltozás (7D) -0.41%

Dorol (DRL) valós idejű ár: $3,836.43. Az elmúlt 24 órában, a(z)DRL legalacsonyabb ára $ 3,821.49, legmagasabb ára pedig $ 3,868.98 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DRL valaha volt legmagasabb ára $ 4,469.59, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3,321.49 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DRL változása a következő volt: -0.29% az elmúlt órában, -0.15% az elmúlt 24 órában, és -0.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dorol (DRL) piaci információk

Piaci érték $ 51.21K$ 51.21K $ 51.21K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 38.34B$ 38.34B $ 38.34B Forgalomban lévő készlet 13.36 13.36 13.36 Teljes tokenszám 9,999,998.0 9,999,998.0 9,999,998.0

A(z) Dorol jelenlegi piaci plafonja $ 51.21K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DRL keringésben lévő tokenszáma 13.36, és a teljes tokenszám 9999998.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 38.34B.