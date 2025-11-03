TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Dorol ár ma 3,836.43 USD. Kövesd nyomon a(z) DRL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DRL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Dorol ár ma 3,836.43 USD. Kövesd nyomon a(z) DRL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DRL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DRL

DRL árinformációk

Mi a(z) DRL

DRL fehér könyv

DRL hivatalos webhely

DRL tokenomikai adatai

DRL árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Dorol Logó

Dorol Ár (DRL)

Nem listázott

1 DRL-USD élő ár:

$3,833.88
$3,833.88$3,833.88
-0.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Dorol (DRL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:29:28 (UTC+8)

Dorol (DRL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 3,821.49
$ 3,821.49$ 3,821.49
24h alacsony
$ 3,868.98
$ 3,868.98$ 3,868.98
24h magas

$ 3,821.49
$ 3,821.49$ 3,821.49

$ 3,868.98
$ 3,868.98$ 3,868.98

$ 4,469.59
$ 4,469.59$ 4,469.59

$ 3,321.49
$ 3,321.49$ 3,321.49

-0.29%

-0.15%

-0.41%

-0.41%

Dorol (DRL) valós idejű ár: $3,836.43. Az elmúlt 24 órában, a(z)DRL legalacsonyabb ára $ 3,821.49, legmagasabb ára pedig $ 3,868.98 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DRL valaha volt legmagasabb ára $ 4,469.59, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3,321.49 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DRL változása a következő volt: -0.29% az elmúlt órában, -0.15% az elmúlt 24 órában, és -0.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dorol (DRL) piaci információk

$ 51.21K
$ 51.21K$ 51.21K

--
----

$ 38.34B
$ 38.34B$ 38.34B

13.36
13.36 13.36

9,999,998.0
9,999,998.0 9,999,998.0

A(z) Dorol jelenlegi piaci plafonja $ 51.21K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DRL keringésben lévő tokenszáma 13.36, és a teljes tokenszám 9999998.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 38.34B.

Dorol (DRL) árelőzmények USD

A(z) DorolUSD mai árváltozása a következő volt: $ -5.876715172371.
A(z) Dorol USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -38.9393808570.
A(z) Dorol USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +323.7958429290.
A(z) Dorol USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -5.876715172371-0.15%
30 nap$ -38.9393808570-1.01%
60 nap$ +323.7958429290+8.44%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Dorol (DRL)

Dorol is a gold‑backed digital asset built on the Ethereum blockchain. Each token, labeled DRL, is backed by one troy ounce of 999.9‑fine investment-grade gold that is professionally vaulted and fully insured. The project's aim is to combine gold’s enduring store-of-value with the speed, accessibility, and composability of public blockchain infrastructure, enabling seamless trading, transfer, and redemption of tokenized physical gold

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Dorol (DRL) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Dorol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Dorol (DRL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Dorol (DRL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Dorol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Dorol árelőrejelzését most!

DRL helyi valutákra

Dorol (DRL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Dorol (DRL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DRL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Dorol (DRL)

Mennyit ér ma a(z) Dorol (DRL)?
A(z) élő DRL ár a(z) USD esetében 3,836.43 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DRL ára a(z) USD esetében?
A(z) DRL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 3,836.43. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Dorol piaci plafonja?
A(z) DRL piaci plafonja $ 51.21K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DRL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DRL keringésben lévő tokenszáma 13.36 USD.
Mi volt a(z) DRL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DRL mindenkori legmagasabb ára 4,469.59 USD.
Mi volt a(z) DRL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DRL mindenkori legalacsonyabb ára 3,321.49 USD.
Mekkora a(z) DRL kereskedési volumene?
A(z) DRL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DRL ára emelkedni fog idén?
A(z) DRL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DRL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:29:28 (UTC+8)

Dorol (DRL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,226.08
$107,226.08$107,226.08

-2.61%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,700.49
$3,700.49$3,700.49

-3.96%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.72
$175.72$175.72

-4.38%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0486
$1.0486$1.0486

-16.90%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,700.49
$3,700.49$3,700.49

-3.96%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,226.08
$107,226.08$107,226.08

-2.61%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.72
$175.72$175.72

-4.38%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4047
$2.4047$2.4047

-3.80%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0486
$1.0486$1.0486

-16.90%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07137
$0.07137$0.07137

+613.70%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0313
$0.0313$0.0313

-89.16%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05353
$0.05353$0.05353

-3.06%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07137
$0.07137$0.07137

+613.70%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000513
$0.0000513$0.0000513

+103.57%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000850
$0.000000000850$0.000000000850

+95.40%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006207
$0.00006207$0.00006207

+69.54%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003000
$0.0003000$0.0003000

+50.00%