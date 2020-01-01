Dopex (DPX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dopex (DPX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dopex (DPX) tokennel kapcsolatos információk Dopex (Decentralized Options Exchange) is a decentralized options protocol that aims to maximize liquidity and minimize losses for option writers while maximizing gains for option buyers. This is done in a passive manner for liquidity-contributing participants. DPX is the limited supply governance token for the Dopex protocol and is used to vote on protocol and app level proposals. Apart from being a vanilla governance token, DPX also accrues fees and revenue from pools, vaults and wrappers built over the Dopex protocol after every global epoch. Dopex makes use of unique option pricing model that is calculated on-chain based on the Black-Scholes formula — using implied volatility and asset prices retrieved via Chainlink adapters — and passed through a function to determine volatility smiles based on the realized volatility of the asset. This model ensures pricing that is fair and efficient platform flow. Dopex provides solutions to low liquidity, unfair pricing, lack of composability, lack of user adoption, and unfair arbitrage opportunities during times of high volatility — all without compromising the buyer and seller experience. Hivatalos webhely: https://www.dopex.io/ Vásárolj most DPX tokent!

Dopex (DPX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dopex (DPX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 500.00K $ 500.00K $ 500.00K Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Minden idők csúcspontja: $ 4,215.41 $ 4,215.41 $ 4,215.41 Minden idők mélypontja: $ 0.00475805 $ 0.00475805 $ 0.00475805 Jelenlegi ár: $ 5.43 $ 5.43 $ 5.43 További tudnivalók a(z) Dopex (DPX) áráról

Dopex (DPX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dopex (DPX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DPX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DPX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DPX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DPX token élő árfolyamát!

DPX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DPX kapcsán? DPX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DPX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

