Dopex Rebate (RDPX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dopex Rebate (RDPX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dopex Rebate (RDPX) tokennel kapcsolatos információk rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. Fee accrual can be boosted via staking rDPX. Hivatalos webhely: https://dopex.io Vásárolj most RDPX tokent!

Dopex Rebate (RDPX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dopex Rebate (RDPX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Teljes tokenszám: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.94M $ 3.94M $ 3.94M Minden idők csúcspontja: $ 315.58 $ 315.58 $ 315.58 Minden idők mélypontja: $ 0.308974 $ 0.308974 $ 0.308974 Jelenlegi ár: $ 1.87 $ 1.87 $ 1.87 További tudnivalók a(z) Dopex Rebate (RDPX) áráról

Dopex Rebate (RDPX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dopex Rebate (RDPX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RDPX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RDPX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RDPX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RDPX token élő árfolyamát!

