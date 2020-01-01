Donut (DONUT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Donut (DONUT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Donut (DONUT) tokennel kapcsolatos információk Donut (DONUT) is the native token of r/EthTrader, a unique Ethereum-focused community on Reddit. It powers a SocialFi ecosystem by incentivizing contributions, promoting engagement, and enabling decentralized governance. Donuts are distributed based on user activity, such as posting, commenting, and participating in governance, creating a fair and transparent reward system for contributors. Additionally, DONUT holders have the ability to influence subreddit policies and ecosystem changes. The token also supports initiatives such as tipping, subreddit special memberships, and domain-based identity systems. Hivatalos webhely: https://donut-dashboard.com

Donut (DONUT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Donut (DONUT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 975.97K $ 975.97K $ 975.97K Teljes tokenszám: $ 227.30M $ 227.30M $ 227.30M Keringésben lévő tokenszám: $ 208.39M $ 208.39M $ 208.39M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Minden idők csúcspontja: $ 0.093022 $ 0.093022 $ 0.093022 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00468329 $ 0.00468329 $ 0.00468329 További tudnivalók a(z) Donut (DONUT) áráról

Donut (DONUT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Donut (DONUT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DONUT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DONUT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DONUT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DONUT token élő árfolyamát!

DONUT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DONUT kapcsán? DONUT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DONUT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

