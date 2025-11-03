TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő donk on bonk ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DONK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DONK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő donk on bonk ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DONK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DONK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DONK

DONK árinformációk

Mi a(z) DONK

DONK hivatalos webhely

DONK tokenomikai adatai

DONK árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

donk on bonk Logó

donk on bonk Ár (DONK)

Nem listázott

1 DONK-USD élő ár:

--
----
-5.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
donk on bonk (DONK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:29:04 (UTC+8)

donk on bonk (DONK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-5.99%

-18.95%

-18.95%

donk on bonk (DONK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DONK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DONK valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DONK változása a következő volt: +0.16% az elmúlt órában, -5.99% az elmúlt 24 órában, és -18.95% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

donk on bonk (DONK) piaci információk

$ 19.43K
$ 19.43K$ 19.43K

--
----

$ 19.43K
$ 19.43K$ 19.43K

68.97B
68.97B 68.97B

68,967,324,408.5047
68,967,324,408.5047 68,967,324,408.5047

A(z) donk on bonk jelenlegi piaci plafonja $ 19.43K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DONK keringésben lévő tokenszáma 68.97B, és a teljes tokenszám 68967324408.5047. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.43K.

donk on bonk (DONK) árelőzmények USD

A(z) donk on bonkUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) donk on bonk USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) donk on bonk USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) donk on bonk USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.99%
30 nap$ 0-49.07%
60 nap$ 0-26.35%
90 nap$ 0--

Mi a(z) donk on bonk (DONK)

we all love a bunch of donks.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

donk on bonk (DONK) Erőforrás

Hivatalos webhely

donk on bonk árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) donk on bonk (DONK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) donk on bonk (DONK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) donk on bonk rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) donk on bonk árelőrejelzését most!

DONK helyi valutákra

donk on bonk (DONK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) donk on bonk (DONK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DONK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: donk on bonk (DONK)

Mennyit ér ma a(z) donk on bonk (DONK)?
A(z) élő DONK ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DONK ára a(z) USD esetében?
A(z) DONK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) donk on bonk piaci plafonja?
A(z) DONK piaci plafonja $ 19.43K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DONK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DONK keringésben lévő tokenszáma 68.97B USD.
Mi volt a(z) DONK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DONK mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) DONK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DONK mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DONK kereskedési volumene?
A(z) DONK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DONK ára emelkedni fog idén?
A(z) DONK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DONK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:29:04 (UTC+8)

donk on bonk (DONK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,249.87
$107,249.87$107,249.87

-2.59%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,699.68
$3,699.68$3,699.68

-3.98%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.83
$175.83$175.83

-4.32%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0502
$1.0502$1.0502

-16.77%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,699.68
$3,699.68$3,699.68

-3.98%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,249.87
$107,249.87$107,249.87

-2.59%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.83
$175.83$175.83

-4.32%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4062
$2.4062$2.4062

-3.74%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0502
$1.0502$1.0502

-16.77%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07200
$0.07200$0.07200

+620.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0313
$0.0313$0.0313

-89.16%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05365
$0.05365$0.05365

-2.84%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07200
$0.07200$0.07200

+620.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000513
$0.0000513$0.0000513

+103.57%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000850
$0.000000000850$0.000000000850

+95.40%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006182
$0.00006182$0.00006182

+68.86%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003000
$0.0003000$0.0003000

+50.00%