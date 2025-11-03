TőzsdeDEX+
A(z) élő Domi ár ma 0.00336229 USD. Kövesd nyomon a(z) DOMI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DOMI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Domi Logó

Domi Ár (DOMI)

Nem listázott

mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
Domi (DOMI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:11:59 (UTC+8)

Domi (DOMI) árinformáció (USD)

Domi (DOMI) valós idejű ár: $0.00336229. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOMI legalacsonyabb ára $ 0.00335352, legmagasabb ára pedig $ 0.00350221 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOMI valaha volt legmagasabb ára $ 0.407925, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00279227 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOMI változása a következő volt: -1.00% az elmúlt órában, -2.84% az elmúlt 24 órában, és -11.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Domi (DOMI) piaci információk

A(z) Domi jelenlegi piaci plafonja $ 1.55M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOMI keringésben lévő tokenszáma 460.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.36M.

Domi (DOMI) árelőzmények USD

A(z) DomiUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Domi USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0012907723.
A(z) Domi USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0015143185.
A(z) Domi USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000720743102890281.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.84%
30 nap$ -0.0012907723-38.38%
60 nap$ -0.0015143185-45.03%
90 nap$ -0.000720743102890281-17.65%

Mi a(z) Domi (DOMI)

Domi Online is a play to earn 3D Blockchain MMORPG underpinned by NFTs.

We have assembled a team of some of the best in the business with our lead developer coming from the worlds biggest free MMORPG ""Runescape"", blockchain experts from ChainGuardians (true pioneers of utilizing NFT to play to earn), and sound and SFX by PelleK (League of Legends, Magic: The Gathering, Power Rangers, Path of Exile, PolkaPets and more).

Developing the game in the shadows for months before opening socials or sharing the news about Domi to the world, so we're starting this journey with our community with a fully completed game design, fully assembled team and a working, beautiful and functional game.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Hivatalos webhely

Domi árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Domi (DOMI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Domi (DOMI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Domi rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Domi árelőrejelzését most!

DOMI helyi valutákra

Domi (DOMI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Domi (DOMI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DOMI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Domi (DOMI)

Mennyit ér ma a(z) Domi (DOMI)?
A(z) élő DOMI ár a(z) USD esetében 0.00336229 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DOMI ára a(z) USD esetében?
A(z) DOMI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00336229. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Domi piaci plafonja?
A(z) DOMI piaci plafonja $ 1.55M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DOMI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DOMI keringésben lévő tokenszáma 460.00M USD.
Mi volt a(z) DOMI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DOMI mindenkori legmagasabb ára 0.407925 USD.
Mi volt a(z) DOMI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DOMI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00279227 USD.
Mekkora a(z) DOMI kereskedési volumene?
A(z) DOMI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DOMI ára emelkedni fog idén?
A(z) DOMI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DOMI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:11:59 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

