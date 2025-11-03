Domi (DOMI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00335352 $ 0.00335352 $ 0.00335352 24h alacsony $ 0.00350221 $ 0.00350221 $ 0.00350221 24h magas 24h alacsony $ 0.00335352$ 0.00335352 $ 0.00335352 24h magas $ 0.00350221$ 0.00350221 $ 0.00350221 Minden idők csúcspontja $ 0.407925$ 0.407925 $ 0.407925 Legalacsonyabb ár $ 0.00279227$ 0.00279227 $ 0.00279227 Árváltozás (1H) -1.00% Árváltozás (1D) -2.84% Árváltozás (7D) -11.62% Árváltozás (7D) -11.62%

Domi (DOMI) valós idejű ár: $0.00336229. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOMI legalacsonyabb ára $ 0.00335352, legmagasabb ára pedig $ 0.00350221 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOMI valaha volt legmagasabb ára $ 0.407925, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00279227 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOMI változása a következő volt: -1.00% az elmúlt órában, -2.84% az elmúlt 24 órában, és -11.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Domi (DOMI) piaci információk

Piaci érték $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Forgalomban lévő készlet 460.00M 460.00M 460.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Domi jelenlegi piaci plafonja $ 1.55M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOMI keringésben lévő tokenszáma 460.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.36M.