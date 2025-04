Mi a(z) DOMES (DOMES)

$DOMES is more than just a token—it’s a movement. Built on the TON blockchain, $DOMES is dedicated to protecting privacy and empowering the community. With a vision rooted in freedom, security, and the power of meme culture, $DOMES combines the fun of meme tokens with a serious commitment to digital rights. By holding $DOMES, you’re not only part of an innovative ecosystem but also supporting the right to privacy in a rapidly evolving digital world. 🌐🔒

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

DOMES (DOMES) Erőforrás Hivatalos webhely