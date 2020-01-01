DollarMoon (DMOON) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DollarMoon (DMOON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DollarMoon (DMOON) tokennel kapcsolatos információk The Dollarmoon ecosystem relies on several aspects like staking. DollarMoon's ecosystem encourages the users to stake their holdings in exchange of an annual percentage of profit (APY). DollarMoon ecosystem consists of: -Distributing staking rewards in the form of BNB -Coin burning -Providing liquidity -Treasury Hivatalos webhely: https://dollarmoon.io/ Vásárolj most DMOON tokent!

DollarMoon (DMOON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DollarMoon (DMOON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 355.71K $ 355.71K $ 355.71K Teljes tokenszám: $ 85.93M $ 85.93M $ 85.93M Keringésben lévő tokenszám: $ 85.93M $ 85.93M $ 85.93M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 355.71K $ 355.71K $ 355.71K Minden idők csúcspontja: $ 0.058155 $ 0.058155 $ 0.058155 Minden idők mélypontja: $ 0.00316114 $ 0.00316114 $ 0.00316114 Jelenlegi ár: $ 0.00413977 $ 0.00413977 $ 0.00413977 További tudnivalók a(z) DollarMoon (DMOON) áráról

DollarMoon (DMOON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DollarMoon (DMOON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DMOON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DMOON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DMOON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DMOON token élő árfolyamát!

DMOON árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DMOON kapcsán? DMOON-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DMOON tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

