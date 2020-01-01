Dollar (DOLLAR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dollar (DOLLAR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dollar (DOLLAR) tokennel kapcsolatos információk The project is a memecoin with the ticker $DOLLAR. Because a memecoin is basically a token that has no intrinsic value, and fiat currency, by definition, has no intrinsic value, we found it amusing to point out that the dollar was the original memecoin. This project plays on the irony that people attribute value to both memecoins and fiat currency despite their lack of intrinsic worth. By highlighting this comparison, $DOLLAR aims to humorously critique the concept of value and poke fun at the similarities between memecoins and traditional money. Hivatalos webhely: https://dollaronsolana.lol/ Vásárolj most DOLLAR tokent!

Dollar (DOLLAR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dollar (DOLLAR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 158.35K $ 158.35K $ 158.35K Teljes tokenszám: $ 996.30M $ 996.30M $ 996.30M Keringésben lévő tokenszám: $ 996.30M $ 996.30M $ 996.30M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 158.35K $ 158.35K $ 158.35K Minden idők csúcspontja: $ 0.00730902 $ 0.00730902 $ 0.00730902 Minden idők mélypontja: $ 0.00007914 $ 0.00007914 $ 0.00007914 Jelenlegi ár: $ 0.00015977 $ 0.00015977 $ 0.00015977 További tudnivalók a(z) Dollar (DOLLAR) áráról

Dollar (DOLLAR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dollar (DOLLAR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DOLLAR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DOLLAR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DOLLAR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DOLLAR token élő árfolyamát!

DOLLAR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DOLLAR kapcsán? DOLLAR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DOLLAR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

