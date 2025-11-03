TőzsdeDEX+
A(z) élő Dollar Cost Average ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DCA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DCA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DCA

DCA árinformációk

Mi a(z) DCA

DCA hivatalos webhely

DCA tokenomikai adatai

DCA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Dollar Cost Average Logó

Dollar Cost Average Ár (DCA)

Nem listázott

1 DCA-USD élő ár:

$0.00071916
$0.00071916
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Dollar Cost Average (DCA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:11:52 (UTC+8)

Dollar Cost Average (DCA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00301457
$ 0.00301457

$ 0
$ 0

-0.28%

-0.58%

-16.89%

-16.89%

Dollar Cost Average (DCA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DCA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DCA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00301457, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DCA változása a következő volt: -0.28% az elmúlt órában, -0.58% az elmúlt 24 órában, és -16.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dollar Cost Average (DCA) piaci információk

$ 719.16K
$ 719.16K

--
--

$ 719.16K
$ 719.16K

999.99M
999.99M

999,990,928.270062
999,990,928.270062

A(z) Dollar Cost Average jelenlegi piaci plafonja $ 719.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DCA keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999990928.270062. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 719.16K.

Dollar Cost Average (DCA) árelőzmények USD

A(z) Dollar Cost AverageUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Dollar Cost Average USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dollar Cost Average USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dollar Cost Average USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.58%
30 nap$ 0-47.25%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Dollar Cost Average (DCA)

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Dollar Cost Average (DCA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Dollar Cost Average árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Dollar Cost Average (DCA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Dollar Cost Average (DCA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Dollar Cost Average rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Dollar Cost Average árelőrejelzését most!

DCA helyi valutákra

Dollar Cost Average (DCA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Dollar Cost Average (DCA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DCA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Dollar Cost Average (DCA)

Mennyit ér ma a(z) Dollar Cost Average (DCA)?
A(z) élő DCA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DCA ára a(z) USD esetében?
A(z) DCA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Dollar Cost Average piaci plafonja?
A(z) DCA piaci plafonja $ 719.16K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DCA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DCA keringésben lévő tokenszáma 999.99M USD.
Mi volt a(z) DCA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DCA mindenkori legmagasabb ára 0.00301457 USD.
Mi volt a(z) DCA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DCA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DCA kereskedési volumene?
A(z) DCA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DCA ára emelkedni fog idén?
A(z) DCA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DCA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:11:52 (UTC+8)

Dollar Cost Average (DCA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

