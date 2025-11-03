Dollar Cost Average Ár (DCA)
-0.28%
-0.58%
-16.89%
-16.89%
Dollar Cost Average (DCA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DCA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DCA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00301457, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DCA változása a következő volt: -0.28% az elmúlt órában, -0.58% az elmúlt 24 órában, és -16.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Dollar Cost Average jelenlegi piaci plafonja $ 719.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DCA keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999990928.270062. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 719.16K.
A(z) Dollar Cost AverageUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Dollar Cost Average USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dollar Cost Average USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dollar Cost Average USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-0.58%
|30 nap
|$ 0
|-47.25%
|60 nap
|$ 0
|--
|90 nap
|$ 0
|--
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.
DCA: The Player + Ecosystem project
In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.
The Grand Disconnect: A generational opportunity
The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.
Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.
The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here
Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.
Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.
Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Dollar Cost Average (DCA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DCA token kapcsán!
