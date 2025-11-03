Dollar Cost Average (DCA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00301457$ 0.00301457 $ 0.00301457 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.28% Árváltozás (1D) -0.58% Árváltozás (7D) -16.89% Árváltozás (7D) -16.89%

Dollar Cost Average (DCA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DCA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DCA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00301457, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DCA változása a következő volt: -0.28% az elmúlt órában, -0.58% az elmúlt 24 órában, és -16.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dollar Cost Average (DCA) piaci információk

Piaci érték $ 719.16K$ 719.16K $ 719.16K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 719.16K$ 719.16K $ 719.16K Forgalomban lévő készlet 999.99M 999.99M 999.99M Teljes tokenszám 999,990,928.270062 999,990,928.270062 999,990,928.270062

A(z) Dollar Cost Average jelenlegi piaci plafonja $ 719.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DCA keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999990928.270062. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 719.16K.