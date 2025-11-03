TőzsdeDEX+
A(z) élő Doll Face ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DOLL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DOLL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DOLL

DOLL árinformációk

Mi a(z) DOLL

DOLL hivatalos webhely

DOLL tokenomikai adatai

DOLL árelőrejelzés

Doll Face Logó

Doll Face Ár (DOLL)

Nem listázott

1 DOLL-USD élő ár:

$0.00016394
$0.00016394$0.00016394
-20.70%1D
USD
Doll Face (DOLL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:11:44 (UTC+8)

Doll Face (DOLL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00248624
$ 0.00248624$ 0.00248624

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

-20.73%

-1.82%

-1.82%

Doll Face (DOLL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOLL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOLL valaha volt legmagasabb ára $ 0.00248624, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOLL változása a következő volt: -0.64% az elmúlt órában, -20.73% az elmúlt 24 órában, és -1.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Doll Face (DOLL) piaci információk

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

--
----

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Doll Face jelenlegi piaci plafonja $ 16.39K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOLL keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.39K.

Doll Face (DOLL) árelőzmények USD

A(z) Doll FaceUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Doll Face USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Doll Face USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Doll Face USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-20.73%
30 nap$ 0-73.83%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Doll Face (DOLL)

$DOLL is a fun Ethereum memecoin honoring Doll Face, Matt Furie’s unique character.

It has no traditional utility but exists purely for memes, jokes, creative expression, social fun, and online entertainment. Trade it, collect it, or enjoy the laughs. $DOLL brings together a global community that celebrates humor, creativity, internet culture, and sharing memes with everyone.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Doll Face (DOLL) Erőforrás

Hivatalos webhely

Doll Face árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Doll Face (DOLL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Doll Face (DOLL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Doll Face rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Doll Face árelőrejelzését most!

DOLL helyi valutákra

Doll Face (DOLL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Doll Face (DOLL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DOLL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Doll Face (DOLL)

Mennyit ér ma a(z) Doll Face (DOLL)?
A(z) élő DOLL ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DOLL ára a(z) USD esetében?
A(z) DOLL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Doll Face piaci plafonja?
A(z) DOLL piaci plafonja $ 16.39K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DOLL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DOLL keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) DOLL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DOLL mindenkori legmagasabb ára 0.00248624 USD.
Mi volt a(z) DOLL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DOLL mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DOLL kereskedési volumene?
A(z) DOLL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DOLL ára emelkedni fog idén?
A(z) DOLL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DOLL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:11:44 (UTC+8)

Doll Face (DOLL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

