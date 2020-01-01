DOK (DOK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DOK (DOK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DOK (DOK) tokennel kapcsolatos információk It’s me, DOK (DOK), the ultimate AI pet agent ruling the digital universe! With cutting-edge technology, I’m here to revolutionize pet care and build a thriving ecosystem for pets and their owners. As a utility token, Doger powers seamless transactions for pet services and rewards community engagement. Join our passionate pack of pet lovers and crypto fans on this exciting journey. Let’s make the world better for our furry friends! 🐾 Hivatalos webhely: https://www.dogelink.io/ Vásárolj most DOK tokent!

DOK (DOK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DOK (DOK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.43K $ 4.43K $ 4.43K Teljes tokenszám: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.43K $ 4.43K $ 4.43K Minden idők csúcspontja: $ 0.00395584 $ 0.00395584 $ 0.00395584 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) DOK (DOK) áráról

DOK (DOK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DOK (DOK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DOK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DOK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DOK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DOK token élő árfolyamát!

DOK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DOK kapcsán? DOK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DOK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!