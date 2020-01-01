Dogwifscarf ($SCARF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dogwifscarf ($SCARF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dogwifscarf ($SCARF) tokennel kapcsolatos információk Dogwifscarf ($SCARF) is a community-driven meme token built on the Solana blockchain. It leverages viral marketing and innovative community engagement to drive rapid adoption and sustainable growth. With a clear roadmap defined by market cap milestones—from foundational community building to mass adoption—Dogwifscarf is poised to expand its ecosystem through utility enhancements, NFT drops, and strategic exchange listings. Join the movement and help reshape the crypto landscape! Hivatalos webhely: https://www.dogwifscarf.wtf/ Vásárolj most $SCARF tokent!

Dogwifscarf ($SCARF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dogwifscarf ($SCARF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 23.70K $ 23.70K $ 23.70K Teljes tokenszám: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 23.70K $ 23.70K $ 23.70K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Dogwifscarf ($SCARF) áráról

Dogwifscarf ($SCARF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dogwifscarf ($SCARF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $SCARF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $SCARF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $SCARF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $SCARF token élő árfolyamát!

$SCARF árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $SCARF kapcsán? $SCARF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $SCARF tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

