A(z) élő DOGUE ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DOGUE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DOGUE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DOGUE

DOGUE árinformációk

Mi a(z) DOGUE

DOGUE tokenomikai adatai

DOGUE árelőrejelzés

DOGUE Logó

DOGUE Ár (DOGUE)

Nem listázott

1 DOGUE-USD élő ár:

--
----
-6.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
DOGUE (DOGUE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:28:44 (UTC+8)

DOGUE (DOGUE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-6.40%

-25.32%

-25.32%

DOGUE (DOGUE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOGUE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOGUE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOGUE változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, -6.40% az elmúlt 24 órában, és -25.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DOGUE (DOGUE) piaci információk

$ 13.73K
$ 13.73K$ 13.73K

--
----

$ 13.73K
$ 13.73K$ 13.73K

999.76M
999.76M 999.76M

999,762,411.018936
999,762,411.018936 999,762,411.018936

A(z) DOGUE jelenlegi piaci plafonja $ 13.73K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOGUE keringésben lévő tokenszáma 999.76M, és a teljes tokenszám 999762411.018936. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.73K.

DOGUE (DOGUE) árelőzmények USD

A(z) DOGUEUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) DOGUE USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) DOGUE USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) DOGUE USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.40%
30 nap$ 0-24.18%
60 nap$ 0-70.05%
90 nap$ 0--

Mi a(z) DOGUE (DOGUE)

DOGUE – The Gentleman of Memecoins

DOGUE is a memecoin born from the #DOGUE trend launched by Vogue. Our community loves to create stylish dogs to parody crypto and financial news through elegance and humor.

Our mascot: a dogue in a suit and Prada glasses. He symbolizes today’s society, where many strive to show the most beautiful, the most chic—often just to get noticed. But very few embody the true gentleman.

DOGUE, however, is that true Gentleman. Neither rich nor poor: he represents an alternative to the degeneracy omnipresent in the crypto world.

We stand for elegance, beauty, and style—without pretension. DOGUE is the meeting point of memes, fashion, and timeless class.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

DOGUE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DOGUE (DOGUE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DOGUE (DOGUE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DOGUE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DOGUE árelőrejelzését most!

DOGUE helyi valutákra

DOGUE (DOGUE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DOGUE (DOGUE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DOGUE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: DOGUE (DOGUE)

Mennyit ér ma a(z) DOGUE (DOGUE)?
A(z) élő DOGUE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DOGUE ára a(z) USD esetében?
A(z) DOGUE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DOGUE piaci plafonja?
A(z) DOGUE piaci plafonja $ 13.73K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DOGUE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DOGUE keringésben lévő tokenszáma 999.76M USD.
Mi volt a(z) DOGUE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DOGUE mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) DOGUE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DOGUE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DOGUE kereskedési volumene?
A(z) DOGUE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DOGUE ára emelkedni fog idén?
A(z) DOGUE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DOGUE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:28:44 (UTC+8)

DOGUE (DOGUE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

