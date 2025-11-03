DOGSHIT (DOGSHIT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00020237 $ 0.00020237 $ 0.00020237 24h alacsony $ 0.00027139 $ 0.00027139 $ 0.00027139 24h magas 24h alacsony $ 0.00020237$ 0.00020237 $ 0.00020237 24h magas $ 0.00027139$ 0.00027139 $ 0.00027139 Minden idők csúcspontja $ 0.00081615$ 0.00081615 $ 0.00081615 Legalacsonyabb ár $ 0.00004054$ 0.00004054 $ 0.00004054 Árváltozás (1H) -0.19% Árváltozás (1D) -10.19% Árváltozás (7D) -30.11% Árváltozás (7D) -30.11%

DOGSHIT (DOGSHIT) valós idejű ár: $0.00023512. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOGSHIT legalacsonyabb ára $ 0.00020237, legmagasabb ára pedig $ 0.00027139 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOGSHIT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00081615, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00004054 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOGSHIT változása a következő volt: -0.19% az elmúlt órában, -10.19% az elmúlt 24 órában, és -30.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DOGSHIT (DOGSHIT) piaci információk

Piaci érték $ 14.19M$ 14.19M $ 14.19M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 14.19M$ 14.19M $ 14.19M Forgalomban lévő készlet 60.34B 60.34B 60.34B Teljes tokenszám 60,338,693,367.6 60,338,693,367.6 60,338,693,367.6

A(z) DOGSHIT jelenlegi piaci plafonja $ 14.19M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOGSHIT keringésben lévő tokenszáma 60.34B, és a teljes tokenszám 60338693367.6. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.19M.